السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

سَفَرُ الَأحلَامِ

سيد أحمد
سيد أحمد

 

أنا الذى وددتُ لو أكونَ شجرةً 

تُخْرِجُ ثمرًا

أو تورد زَهرًا 

أو تُريحُ بظلها طائرًا من عناءِ السَّفرِ 

فأكونَ ذا فائدةٍ

أو أكونَ دُميةً خشبيةً 

لها حظٌّ قليلٌ من جمالِ الرسمِ 

تسكنُ دولابًا منَ الأشياءِ والذكرى 

فلا تشكو طِفلًا صارَ يهملهَا 

ولا كبيرًا صارَ ينفيهَا        

فأكونَ بلا يأسٍ

أو أكونَ قطرةً من ماءٍ 

رطبت بيومٍ من أيامِ آب

حلق فلاحٌ بأرضٍ بعيدٍ

بفرحٍ 

لم تطمحْ أن تكونَ نهرًا عنيدًا 

ولم تحزنْ لأنه لم يشكرِ التَّضحيةَ

أو أكونَ ريحًا طيبًا 

يمرُّ بالحقولِ والمنازلِ 

يتركُ نسيمًا عابرًا

أو لقاحًا لمَوْسِمٍ على وشكِ القدومِ 

ولا يحملُ افتقادًا ذا شجنٍ 

لكنِّى أنا؛ 

مجردُ إنسانٍ 

أو أحاولُ أن أكونَ

لم أكنْ نبيًا 

يتهللُ بقدومِه الجمعُ 

أو خُلدت ذكراه 

ولا متنبيًا 

أسمَعَتْ كلماته من به صممُ 

أو بَكى الليثُ من مخافتِه

ليسَ انهزامًا 

بل واقع متردٍّ 

أو غير قابلٍ للتحققِ

دونَ فائدةٍ

يائسًا 

وحزينًا 

أحملُ كثيرًا من شجنٍ 

للأماكنِ التى لن أعودَ إليها 

وللراحلينَ

والصامتينَ 

ولمرسلى استغاثاتٍ أخيرةٍ 

قبلَ الانهيارِ التامِ!

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