السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

غارة إسرائيلية رابعة فى حى السلام شرقى رفح

غزة
غزة

أفادت وكالة شهاب الفلسطينية، قبل قليل، بوقوع غارة إسرائيلية رابعة في حي السلام شرقي رفح.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، وقعت غارة إسرائيلية قرب بوابة صلاح الدين على الحدود الفلسطينية المصرية جنوبي رفح.

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يأتي هذا بعد وقوع غارتين قرب الحدود المصرية الفلسطينية، مقابل مخيم الشعوت في رفح.

 

10 شهداء في غارة إسرائيلية على رفح

وأفادت عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية بسقوط 10 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين غربي مدينة رفح الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زال مستمرًا ومتصاعدًا بحق الشعب الفلسطيني بالقطاع، مؤكدًا أنه لا أحد ينجو من القصف الإسرائيلي في غزة.

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وأضاف جبر، اليوم السبت، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات الإسرائيلية لا تتوقف، حيث كان آخرها باتجاه محافظة رفح باستهداف مركبة فلسطينية على جانب الطريق، ما أدى لإصابة فلسطينيين من المارة بالقرب من هذه السيارة، مشيرًا إلى أن الغارات المكثفة استهدفت منزلًا في مخيم يبنا وسط مدينة رفح أدت لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأوضح أن مدينة خان يونس التي تشهد توغلًا كبيرًا للآليات العسكرية الإسرائيلية منذ قرابة 3 أشهر، تقوم هذه الآليات بإطلاق القذائف والرصاص باتجاه الأبنية والمنازل وتدمر الطرقات وحتى المستشفيات، مؤكدًا أن كل شيء في المدينة لم يسلم من العدوان الإسرائيلي.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أنه خلال ساعات الليل وصباح هذا اليوم، فجَّرت قوات الاحتلال عددًا من المربعات السكنية في المنطقة الشريقة لخان يونس وأخرى في المناطق الغربية للمدنية.

غارة اسرائيلية بوابة صلاح الدين رفح الحدود الفلسطينية المصرية مخيم الشعوت

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