"المحامين العرب": استهداف الفلسطينيين فى دوار النابلسى عمل جبان وخسيس

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، اليوم الجمعة، بأشد العبارات المجزرة البشعة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد النازحين الجياع في شارع الرشيد "دوار النابلسي" شمال قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وقال بنعيسى، في بيان له اليوم، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لتجمع للمدنيين الذين يعانون من الجوع والعطش أثناء انتظارهم لتلقي للمساعدات الإنسانية عمل جبان وخسيس.

وحمل الأمين العام، الولايات المتحدة الأمريكية، مسئولية استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، التي راح ضحيتها حتى الآن، أكثر من 30 ألف شهيد وإصابة أكثر من 70 ألفا معظمهم من النساء والأطفال.

أمريكا تحبط بيانًا لمجلس الأمن يحمل الاحتلال مسئولية مجزرة دوار النابلسى

وفشل مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الجمعة، في إقرار بيان رئاسي يعبر فيه عن قلقه العميق إزاء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة، بناء على طلب الجزائر، بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة، عقب مجزرة "شارع الرشيد".

وطرحت الجزائر على طاولة المجلس، مشروع بيان رئاسي يعبّر فيه أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن قلقهم العميق إزاء المجزرة، ويحمّل المسئولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار صوب الآلاف من المدنيين العزل الذين كانون ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

لكن نص مشروع البيان لم يمر لأن إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع، حيث أيد النص 14 عضوا وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد مصدر دبلوماسي، بأن الولايات المتحدة صوتت ضد النص لرفضها تحميله مسئولية ما جرى إلى إسرائيل، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن المناقشات في أروقة مجلس الأمن ستستمر في محاولة للتوصل إلى صيغة تلقى الإجماع المطلوب.