الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فرنسا تدعو لإجراء تحقيق مستقل حول مجزرة دوار النابلسى فى غزة

مجزرة دوار النابلسي
مجزرة دوار النابلسي في غزة

دعت فرنسا إلى إجراء تحقيق مستقل حول مقتل فلسطينيين في أثناء انتظارهم المساعدات بشارع الرشيد قرب دوار "النابلسي" غرب مدينة غزة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أدانت الخارجية اللبنانية القتل المتعمد لعشرات المدنيين الفلسطينيين العزّل وجرح المئات من خلال قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة.

ودعت إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لتحديد المسئوليات وعدم إفلات الجهة المسئولة عن هذه الجريمة من المحاسبة والعقاب.

وأكدت الخارجية اللبنانية أهمية اعتماد المجتمع الدولي معايير موحدة لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني في غزة من خلال اتخاذ مواقف دولية حازمة.

 

فرنسا غزة شارع الرشيد مجزرة النابلسي المساعدات الإنسانية

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