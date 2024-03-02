السبت 02 مارس 2024
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عالم

وزير الخارجية الفرنسى يُحمِّل إسرائيل مسئولية منع وصول المساعدات لغزة

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي

حمَّل وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إسرائيل مسئولية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى  قطاع غزة.

وقال "سيجورنيه"، في تصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية نُشِرَت اليوم السبت: "من الواضح أن مسئولية منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة تقع على عاتق إسرائيل"، لافتًا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها ويتحمّل الإسرائيليون مسئوليتها.

حوار وزير الخارجية الفرنسي لصحيفة «لوموند» الفرنسية
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القاهرة الإخبارية: فرنسا اتهمت إسرائيل بمنع وصول المساعدات إلى غزة

وأضاف "سيجورنيه" أن فرنسا كثفت من جهودها مع السلطات الإسرائيلية من أجل فتح معابر إضافية ودخول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، لكن ذلك لم يحصل و"تزيد المجاعة من الرعب".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، بعد أن أطلقت النار باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، عند الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، يوم الخميس الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

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القاهرة الإخبارية: لا أحد ينجو من القصف الإسرائيلى فى غزة

وزير الخارجية الفرنسي إسرائيل قطاع غزة المساعدات الإنسانية السلطات الإسرائيلية

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