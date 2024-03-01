مهاجر فلسطيني بفرنسا عن مسلسل مليحة: لأول مرة تعرض الشاشات العربية فكرة اللجوء الفلسطيني

علق الدكتور عادل الغول، فلسطيني بفرنسا، على طرح الشركة المتحدة لمسلسل "مليحة"، الذي يتناول معاناة الفلسطينيين وأزمة التهجير والنكبة، وجوانب مختلفة من القضية الفلسطينية.

وقال “الغول”: "لأول مرة نرى فكرة واقعية ترصد معاناة الفلسطينيين بالشتات، لأول مرة تُعرض على الشاشات العربية فكرة اللجوء الفلسطيني ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في الدول المجاورة وغيرها، ووضع اللاجئ عند خروجه من وطنه وتبعات القضية الفلسطينية والمعاناة الإنسانية التي لم يشهدها التاريخ المعاصر مثيلًا لها".

وأضاف الغول في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدراما المصرية لعبت دورا كبيرا في السنوات الماضية، وأن العديد من المسلسلات والأفلام المصرية تناولت القضية الفلسطينية مثل مسلسل "فرقة ناجي عطا الله".

وأشار إلى أنه ترك أثرا كبيرا في نفوس الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، مؤكدا أن مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" كان رائعا لدرجة أن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لا يزال يتذكره بشكل كبير، وأنه يعتبر من أكثر المسلسلات العربية تأثيرا على المشاهدين العرب.

وأضاف: "أيضا مسلسل البوابة الثانية للفنانة نبيلة عبيد الذي تناول معاناة وقضية الأسرى في سجون الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين في الداخل المحتل، وكذلك غيرها من المسلسلات والأفلام المصرية".

مسلسل مليحة سيكون من أهم الأعمال الدرامية هذا العام

وأوضح الغول أن مسلسل "مليحة"، بالتحديد قصته مميزة لأنه لأول مرة يتم التطرق لموضوع إنساني بحت من خلال جانب درامي إنساني يتناول معاناة الفلسطيني عند خروجه من وطنه وفقدانه لأوراقه وعدم قدرته على الإقامة في بعض الدول العربية، وأزمة التهجير واللجوء، كل هذا من خلال دراما إنسانية مشوقة.

وتابع: "أعتقد أن مسلسل "مليحة" سيكون من أهم الأعمال الدرامية هذا العام، ففكرته غاية في الروعة وخاصة في هذا التوقيت والظرف الذي يشهده ويعيشه قطاع غزة من حرب إبادة مستمرة على شعبنا وأهلنا منذ خمسة أشهر، فنحن أحوج في هذا الظرف لدراما تتناول القضية الفلسطينية، وأعتقد أن مسلسل "مليحة" سيترك انطباعًا مهمًا وطابعًا إيجابيًا في نفوس الشعوب العربية بشكل عام.

وتوجه “الغول” بالشكر إلى كاتب قصة مسلسل "مليحة" ومخرج العمل والشركة المنتجة وفريق العامل كافة، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.