بشرة خير للصم والبكم.. أبرز خدمات منصة تمكين للترجمة الفورية للغة الإشارة

يعاني مجتمع الصم والبكم بطريقة ملحوظة من نقص شديد في الكثير من الخدمات بسبب صعوبة التواصل في العديد من المجالات ومنها، الاتصالات والتعليم والخدمات الطبية والنقل والمواصلات، لذا حاولت العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية العمل على مساعدة هذه الشريحة من المواطنين ولكن بإمكانيات محدودة، لذا تعتبر منصة تمكين هي طفرة جديدة وبشرة خير لمجتمع الصم والبكم في جميع أنحاء العالم وحل سحري وفعال لتسهيل التواصل وتحسين الخدمات المقدمة لذوي الهمم، خاصة فيما يتعلق بالترجمة الفورية للغة الإشارة، وهو مشروع لا تقل أهميته عن اكتشاف طريقة برايل للمكفوفين.

منصة تمكين

تعد منصة تمكين من أبرز المنصات الرائدة في الترجمة الفورية للغة الإشارة، وذلك بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تنفرد به المنصة فى توفير خدمتها فى أكثر من مجال مما يجعلها قادرة على تخطي عوائق التواصل بين السامعين والصم، وتوفير الترجمة بسرعة فائقة وبدون تدخل بشري، حيث تعمل «منصة تمكين» على تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل سد الفجوة بين السامعين والصم، وذلك بتوفير العديد من الخدمات لجميع التطبيقات والشركات والمواقع والمؤتمرات والندوات، وكذلك القنوات التيفزيونية والإخبارية وغيرها من الخدمات.

أبرز الخدمات التي توفرها منصة تمكين

تعمل منصة تمكين على توفير العديد من الخدمات للصم والبكم وهي:

قلم الترجمة الذكي.

خدمات المواقع.

خدمات التطبيقات.

تطبيق تمكين.

ترجمة الوسائط وخدمات التشغيل

قلم الترجمة الذكي

توفر منصة تمكين أحد أبرز الابتكارات العصرية، وهي قلم تمكين للترجمة الفورية الخاص بلغة الإشارة، حيث يقوم هذا الجهاز بالعمل على الترجمة الفورية لكل المحتويات المطبوعة والصوتية بمنتهى السلاسة، ومنها المجالات والصحف والأوراق والكتب المدرسية.

وهو قلم رائع ومميز وسهل حمله، ويساعد على تحطيم كل والعمل على فتح عالم جديد من الشمولية وإمكانية الوصول.

خدمات المواقع

يمكن دمج خدمات منصة تمكين للترجمة الفورية للغة الإشارة، بمنتهى السلاسة على كل مواقع الإنترنت (الويب) فى جميع التخصصات التعليمية والإخبارية والثقافية والطبية وغيرها، وذلك إلى أكثر من حوالي 22 لغة إشارة بمنتهى الاحترافية التي لا مثيل لها وتقديم الدعم الشامل لمتصفح الموقع والتحكم الكامل بسرعة الترجمة وشخصية المترجم ومستوي الإضاءة والعديد من المزايا الأخرى.

خدمات التطبيقات

توفر المنصة باقتها المتطورة من أجل ترجمة لغة الإشارة لجميع تطبيقات الهواتف الذكية عن طريق لغات البرمجة، حيث إننا نمكن الأفراد والشركات من تحويل محتواه إلى لغة إشارة، وهي التي تهدف إلى إحداث مبادرة رائدة في إحداث العديد من التأثيرات الملموسة لأكثر من 300 مليون مستخدم من كل أنحاء العالم.

تم العمل على تصميم باقاتنا من أجل تعزيز إمكانية الوصول لكل الأفراد إعاقة سمعية، وهو ما يوفر لهم الفرصة من أجل الوصول إلى المحتوى الخاص بلغة الإشارة الأصلي الخاص بهم.

تطبيق تمكين

تقوم تمكين بالعمل على تقديم طفرة تكنولوجية جديدة، وذلك من خلال العمل على توفير تطبيق لكل الهواتف الذكية وهي التي تعتبر الرفيق الأمثل في التواصل، كما أنه تم العمل على تصميمه من اجل أن يكون بمثابة جسر دائم للتواصل وأيضًا دليلك أينما كنت.

فهو يمكنك بسهولة العمل على ترجمة لغة الإشارة، وذلك من خلال العمل على تحويلها كل ملفات فيديو أو صوت أو كتب إلكترونية أو الكتب المطبوعة إلى اللغة الخاصة بالإشارة من أجل الوصول إلى اللوحة الخاصة بالمفاتيح التي تخص لغة الإشارة، وذلك للتواصل معها بمنتهى السهولة.

وهو ليس مجرد قاموس لترجمة لغة الإشارة، بل هو أيضًا مساعدك الذكي فضمن إعدادات التطبيق لديك القدرة على تحويله من أداة تترجم النص الخاص بك إلى مساعد تفاعلي يمكنك طرح الأسئلة عليه وتلقي الإجابات منه.

(صورة تطبيق تمكين)

ترجمة الوسائط وأنظمة التشغيل

توفر تمكين الترجمة الفورية للغة الاشارة للقنوات التليفزيونية وقنوات البث المباشر، وكذلك للندوات والمؤتمرات الحية بتقينه الهولجرام، وأيضًا ترجمة اللوحات الإعلانية في الشوارع ومراكز التسوق ولافتات المطارات وشاشات عرض المحطات، وهذا يضمن أن جميع الأحداث متاحة وشاملة مما يسمح بالمشاركة المستمرة لشريحة الصم في كل الأحداث وتحقيق التكامل الفعلي للمجتمعات وتعزيز المزيد من الشمولية وسهولة الوصول، كما يتم أيضًا توفير خدمات الترجمة الفورية للغة الإشارة لأنظمة التشغيل الخاصة بجميع جوانب الحياه مثل القطاع الصحي والتعليمي والصناعي والتجاري وغيرها وتوفر خدمات الترجمة الفورية عبر رموز الوصول السريع (الباركود) لترجمة قوائم الطعام في المطاعم وبيانات المنتجات في المتاجر وغيرها.

وللمزيد من الخدمات المتوفرة على منصة تمكين والتواصل لطلب الخدمة يمكن زيارة موقع المنصة.

جدير بالذكر أن منصة تمكين، سوف تشارك فى الدورة السادسة من معرض إكسبو دبي لذوي الاحتياجات الخاصة فى الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث من المتوقع أن يشارك في هذه الدورة للمعرض نحو 300 عارض دولي وعلامة تجارية ومركز لتأهيل أصحاب الهمم من 50 دولة، بالإضافة الى مشاركة العديد من الجهات الحكومية المحلية والدولية التي تستفيد من تقنيات المعرض لتطوير نوعية خدماتها للمتعاملين معها من هذه الشريحة.