السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

غرفة عمليات بمعرض "أهلًا رمضان" بأرض المعارض لمتابعة احتياجات المواطنين

وزير التموين
وزير التموين

وجَّه مدير تموين القاهرة ووكيل أول وزارة التموين ناصر ثابت عبدالسلام، بإقامة غرفة عمليات بمعرض "أهلًا رمضان" بأرض المعارض؛ لمتابعة الموقف اليومي لعملية البيع والشراء ورصد أي شكوى أو مشكلة والتعامل معها على الفور من خلال ربط الغرفة بديوان مديرية التموين والتجارة، فضلًا عن رصد احتياجات المعرض من السلع الأساسية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم وجهود مديرية تموين العاصمة بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

شهر رمضان المعظم محافظة القاهرة وكيل اول وزارة التموين محاسب ناصر ثابت معرض التمور السنوي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رصد احتياجات المعرض من السلع الاساسية

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