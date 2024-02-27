بعد غد.. محافظ القاهرة يفتتح معرض خيرات رمضان بحديقة الحرية

يفتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء الخميس، معرض "خيرات رمضان" و"مهرجان القاهرة الدولى الرابع للتمور" بحديقة الحرية ضمن استعدادات العاصمة لتوفير احتياجات المواطنين باسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.



محافظ القاهرة يفتتح معرض “خيرات رمضان” تخفيض 30%

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أن معرض "خيرات رمضان" يأتى في إطار جهود الدولة المكثفة فى التوسع فى إقامة المنافذ والشوادر لضمان تلبية احتياجات المواطنين مؤكدًا أن المعرض سيشهد تخفيضات كبيرة على كافة السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25% ــ 30% ويشارك به أكثر من 100 عارض.



وأشار إلى أن "مهرجان القاهرة الدولى الرابع للتمور" يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.



ويقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة أيادة مصر، ويضم كافة أنواع التمور من محافظات مصر التى تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها الجزائر والأردن.



سيقام على هامش المهرجان محاضرات وورش عمل عن أهمية صناعة التمور لتأهيل الشباب لفكرة ريادة الأعمال وحثهم على بدء مشروعات صغيرة فى مجال صناعة التمور وتسويقها.

