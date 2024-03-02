12 مارس.. نظر واقعة استعراض 7 عاطلين للقوة وتكدير السلم العام في بورسعيد

تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، واقعة استعراض 7 متهمين للقوة وتكدير السلم العام، يوم 12 من شهر مارس.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 17 من شهر يوليو عام 2023، ومتهم فيها كل من «م.إ.ش»، ويبلغ من العمر 20 عاما، و«محمد.ز ع.إ» ويبلغ من العمر 33 عاما،

و«خالد.ر.خ.ح»، ويبلغ من العمر 27 عاما، و«محمد.ط.م.م»، ويبلغ من العمر 24 عاما، و«عبدالله.أ.ص.ح»، ويبلغ من العمر 23 عاما، و«كريم.إ.أ.م»، ويبلغ من العمر 21 عاما، و«عمرو.م.م.ع»، ويبلغ من العمر 43 عاما، وجميعهم عاطلين بدون عمل.

وتبين من شهادة النقيب محمود حسام سعد شلبي، ومعاون مباحث قسم شرطه الزهور أنه بانتقاله لمكان تواجد المتهمين بناء على استغاثات من الأهالي أبصر الأول محرزا لسلاح ناري «فرد خرطوش»، وبضبطه والسلاح تبين أن بداخله طلقة من ذات العيار، كما تمكن من ضبط المتهمين من الثاني إلى الخامس محرزين أسلحة بيضاء عباره عن سكاكين ومطواة «قرن غزال» ودرع حديدي، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بأعمال البلطجة واستعراض القوة حال تشاجرهم مع بعضهم البعض، ومن شأن تلك الأفعال تكدير الأمن والسلم العام، وذلك على إثر وجود خلافات فيما بينهم وبين الطرف الثاني وهما المتهمان السادس والسابع، وتوصلت التحريات السرية للشرطة إلى حدوث مشاجرة بين الطرفين من بعضهم البعض وألقوا الرعب والفزع في قلوب أهالي المنطقة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي وبالأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بماسورة غير مششخنة، مشكل ظرفها لاستقبال الطلقات الخرطوش عيار 12 مللي وهو كامل الأجزاء وسليم وصالح للاستعمال، والطلقة المضبوطة غير مطرقة الكبسولة وصالحة للاستعمال من المستخدمة على الأسلحة النارية عيار 12، وتتفق مع عيار السلاح المضبوط.