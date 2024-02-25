عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحب محل تليفونات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة بلبيس.

المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات للاتجار بالشرقية

تعود أحداث القضية رقم 24067 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 4017 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 5 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "عيد م س ع" 23 عامًا، صاحب محل تليفونات، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة جوهر حشيش بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه، وسلاح أبيض "مطواة" للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 90 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 950 جرامًا بقصد الاتجار فيها، وسلاح أبيض "مطواة" للدفاع عن تجارته غير المشروعة.