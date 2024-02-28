المشدد 7 سنوات لمتهم بضرب زوجته حتى الموت في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة زوج بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه بضرب زوجته حتى الموت في مركز كفر صقر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

بداية أحداث القضية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "عبدالحميد م ج ال" 33 عامًا، مقيم بقرية سنجها مركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بضرب زوجته المجني عليها "منى أحمد" ضربًا أفضى إلى موتها بمركز كفر صقر.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم ضرب عمدًا المجني عليها زوجته فأحدث إصابتها النافذة بالصدر محدثًا قطعًا حيويًا بالرئة اليمنى ونزيف دموي غزير ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم وعلى إثر خلاف دائم بين زوجته المجني عليها وذوي المتهم نشبت مشادة كلامية فيما بين المتهم والمجني عليها، وعليه طرد المتهم المجني عليها من مسكن الزوجية فرفضت الزعن لمطلبه، ولرفضها أحضر المتهم سكينًا وتعدى على المجني عليها مقيدًا حركتها وطعنها طعنة نفذت لصدرها ما أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.