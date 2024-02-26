المؤبد لـ نجار بتهمة قتل عامل وإصابة آخرين في الخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المؤبد لـ نجار، بتهمة قتل عامل وإصابة اثنين آخرين بأن أطلق عليهما أعيرة نارية من بندقية آلية إثر خلافات بينهم بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية.

المؤبد لـ نجار بتهمة قتل وإصابة شخصين آخرين في الخصوص

وتضمن أمر الإحالة في القضية، إلى محكمة الجنايات، قيام المتهم ويدعى «س.ل.س» 45 سنة، نجار، بقتل المجنى عليه «م.س.م»، عمدا مع سبق الإصرار إثر خلافات سابقة، بينه وبين آخرين مقيمين بذات المنطقة سكن المجني عليه، فأعد المتهم بندقية آلية وذخائر وتوجه إلى حيث يقيم المجني عليه والآخرين وأطلق عدة أعيرة نارية على المتواجدين وما أن شاهد المجني عليه يتوجه نحوه حتى أطلق صوبه عيارًا ناريا استقر ببطنه فلقى مصرعه.

وأضاف أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل المجني عليهما «م.أ.م» و«م.أ.م» عمدا حيث توجه إلى مكان تواجدهما وأطلق عليهما عيارين ناريين صوبهما، فأحدث إصابتهما والتي كادت أن تودي بحياتيهما إلا أنه تم مداركتهما بالعلاج.