نوّة السلوم.. رياح شديدة بالإسكندرية ورفع درجة الاستعداد

في بداية مارس من كل عام، تهب على مدينة الإسكندرية نوة السلوم، وموعدها اليوم 2 مارس، وتتعرض خلالها المحافظة لأمطار ورياح شديدة، حيث بدأ فجر اليوم نشاط في الرياح سرعان ما استقر نسبيًا، مع عدم سقوط أمطار حتى الآن، حيث غابت أمطار النوة عن موعدها اليوم، وهو ما حدث بعدد من النوات هذا العام بسبب التغيرات المناخية.

وتبدأ نوة السلوم في 2 مارس، وتكون ممطرة، وتصاحبها رياح شديدة قادمة من مدينة السلوم، وتستمر تداعيات النوة لمدة يومين فقط حسب جدول النوات.

طقس نوة السلوم

حسب توقعات الأرصاد الجوية، تشهد الإسكندرية والسواحل الشمالية، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%، مع نشاط في حركة الرياح على الأنحاء كافة.

كما تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة، غدًا الأحد 3 مارس، مع نشاط الرياح، وتتعرض بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لشبورة مائية من الرابعة فجرًا حتى التاسعة صباحًا.

استعدادات الإسكندرية للنوة

مع إعلان تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار وتعرض مدينة الإسكندرية للنوة، يتم رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بشوارع الإسكندرية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه يتم عقد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر، خلال النوة، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، كما تنشر المحافظة أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة التي تعمل على مدار 24 ساعة.