ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات النسخة الأولى من يوم الألعاب الإلكترونية يوم الثلاثاء 5 مارس، بمقر المعهد في العاصمة الإدارية الجديدة.

الاتصالات تنظم يوم الألعاب الإلكترونية بالعاصمة الادارية 5 مارس

وتستهدف الفعالية طلاب كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والفنون الجميلة.

ويوفر اليوم فرصة للمشاركين لاستكشاف أسرار صناعة الألعاب الإلكترونية من الخبراء والمتخصصين، وتطوير المعارف والمهارات في هذا المجال، والتواصل مع أقرانهم من مطوري الألعاب الطموحين، والتعرف على المسارات المهنية في صناعة الألعاب وبرامج المعهد.

استضافة الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية2024

هذا واستضافة أكاديمية تطوير الألعاب التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI نسخة عام 2024 من الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية Game Jam 2024، وذلك بمقر المعهد في القرية الذكية.

قالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إنه تم إطلاق فعاليات الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية Game Jam 2024، علي مدارس اسبوع كامل مضيفة، أن أكاديمية تطوير الألعاب التابعة للمعهد استضافة جميع الفعاليات بمقر المعهد بالقرية الذكية خلال أيام انعقاده.

والملتقى هو أكبر حدث عالمي في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، ويُعقد في نفس الوقت في أكثر من 100 دولة وتوفر المسابقة العالمية مساحة للأفراد الموهوبين للعمل في جوٍ من المرح والإبداع والتجريب.

شهدت فعاليات Game Jam 2024، عقد عدد من المحادثات الثاقبة، وجلسات النقاش الجذابة التي تضم خبراء صناعة الألعاب الإلكترونية.

توفر كذلك الفعاليات الفرصة لأطراف صناعة الألعاب الإلكترونية من الشباب المطورين على التواصل مع أقرانهم ومشاهدة عرض الألعاب المستقلة.

واتاح الملتقى فرصة جيدة للشباب من مطوري الألعاب الإلكترونية لتطوير لعبتهم الخاصة؛ للمشاركة في المسابقة لاختيار أفضل الألعاب الإلكترونية التي تم تطويرها خلال فعاليات الملتقى في اليوم الختامي.