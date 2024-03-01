"التنسيقية" تنشر إنفوجرافًا عن دوافع إسرائيل للهجوم على رفح الفلسطينية

نشرت الصفحة الرسمية لمنتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ورقة تعريفية "إنفوجراف"، عن دوافع إسرائيل للهجوم على رفح الفلسطينية ومستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية.

وأشارت التنسيقية إلى أن أبرز الدوافع الإسرائيلية للهجوم علي رفح الفلسطينية هو تهجير الفلسطينيين إلي مصر والأردن، كما يستهدف نتنياهو من العملية العسكرية الهروب من قضايا الفساد المتهم بها، بالإضافة إلى أن إسرائيل تدعي أن الهجوم على رفح ضرورة للقضاء على حماس باعتبارها آخر معاقل اختباء الحركة المسلحة.

وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورقتها التعريفية، بخصوص الموقف الدولي أن الموقف العربي كان موحدا رافضا مهاجمة المدينة، كما أكدت أمريكا أنها لن تدعم تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية والاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه الشديد من نية إسرائيل مهاجمة رفح، كما عبرت الجنائية الدولية عن قلقها بشأن مهاجمة رفح الفلسطينية والأونروا حذرت من الأمر لاكتظاظ المدينة بالنازحين، مما قد ينتهي بكارثة إنسانية، وروسيا والصين عبرتا عن قلقهما البالغ لنية الاحتلال مهاجمة المدينة.

وتابعت تنسيقية الأحزاب والسياسيين أن الموقف المصري أكد رفضه التام لتهجير الفلسطينيين، وطالب بضرورة التوصل لحل يمنع استهداف رفح الفلسطينية وقادت مصر واستضافت وشاركت في العديد من القمم والمحادثات للتوسط لحل لإنهاء الأزمة ووقف فوري لإطلاق النار، كما شاركت مصر بمداخلة شفهية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أمام محكمة العدل الدولية- قدمت مصر مذكرتين للمحكمة الجنائية في لاهاي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين طالبت خلالهما المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع الأعمال غير القانونية والمطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس.