الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. «التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول دور جمعيات المستثمرين فى تنمية المجتمع

جريدة الدستور

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول دور جمعيات المستثمرين في تنمية المجتمع.

وتناقش الورشة عدة محاور، أبرزها دور جمعيات المستثمرين مع الجهات المانحة للمناطق الصناعية فى المنطقة الاستثمارية الواحدة، وهل دور جمعيات المستثمرين مفعل حقًا فى المناطق الصناعية والاستثمارية التابعة لها، بالإضافة إلى دور الجمعيات القاعدية وما إذا كانت بحاجة إلى تطوير أو تشريع آخر أو حوافز مختلفة من أجل تفعيله بالشكل الأمثل، ومناقشة خريطة المشروعات التي تحتاجها المحافظات أو تحتاج لتنميتها.

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اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورشة حول "تحديات الصحف القومية"

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"أمناء الحوار الوطنى" يثمن تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة مع الحكومة لمتابعة مخرجات المرحلة الأولى للحوار

المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية


يدير الورشة حنان وجدي، مسئول المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية، كما يشارك من التنسيقية شيماء عبدالإله، أمين سر المنتديات، والنائبة مارسيل سمير، والنائبة هيام الطباخ، عضوا مجلس النواب، وأحمد زهران، عضو المنتدى الاقتصادي، ومحمد نبيل، عضو المنتدى الاقتصادي، ومصطفى جبر عضو المنتدي الاقتصادي، وحسام الجمل، مقدم مبادرة المسئولية المجتمعية والدور التنموي، ودينا توفيق، عضو التنسيقية، وإسلام حمدي، ومحمد الصوفي من أعضاء التنسيقية.

يشارك من خارج التنسيقية، رامونا كنعان، مستشار وزارة التضامن للمشاركة المجتمعية، والدكتورة نيفين الطاهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جمعيات المستثمرين للمناطق الصناعية والاستثمارية المنتدى الاقتصادي

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