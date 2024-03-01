الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تنظم جلسة نقاشية عبر منصة "X" حول التحديات التي تواجه الصحافة المصرية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، جلسة نقاشية عبر منصة X، حول التحديات التي تواجه الصحافة المصرية.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة التحديات التي تواجه الصحافة القومية من حيث التمويل وملف الديون، وكيفية الاستفادة من الأصول، كذلك هل تعكس الصحافة القومية صورة الحكومة بما أنها مملوكة للهيئة الوطنية للصحافة، أم أنها تعكس صوت المواطن بما أن تمويلها من أموال دافعي الضرائب.

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اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورشة حول "تحديات الصحف القومية"

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اليوم.. "تنسيقية الأحزاب" تعقد ورشة عمل حول التشريعات المنظمة للصحافة

 

كما تتطرق النقاشات إلى أبرز تشريعات الصحافة التي تحتاج إلى تعديل تشريعي للتواكب من المتغيرات الحالية وأهمها قانون النقابة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات في ضوء ما تضمنته الماده 68 من الدستور الحالي عن الافصاح عن المعلومات والبيانات والاحصاءات واتاحاتها للمواطنين بشفافيه وأهمية ذلك في الفترة الراهنة، وكذلك أهمية رقمنة الصحافة وتأثير السوشيال ميديا عليها.

يدير الحوار خلال الجلسة النقاشية، زكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلً من، النائبة دينا عبد الكريم، عضوا مجلس النواب، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، روحية جلال، فريدة محمد، عمرو خليفة، أسماء عبدالله، إسراء طلعت، رحاب عبد الله، مارك مجدي، فيولا فهمي، لطفى سالمان، أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منصة X التحديات الصحافة المصرية الصحافة القومية

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