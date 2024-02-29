الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

انطلاق صالون "التنسيقية" لمناقشة إشكاليات الإعلام وسيناريوهات التطوير (فيديو)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل،  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  صالونا حول عملية تطوير الإعلام بعنوان: "الإعلام.. الإشكاليات الحاضرة وسيناريوهات التطوير"، وذلك بعد سلسلة من الورش التي حضر فيها كافة الأطراف المعنية. 
ويناقش الصالون مستقبل الإعلام والتحديات الراهنة التي يواجهها الإعلام، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلى الأكواد المهنية والأخلاقية، في ظل التنافس الحاصل بين وسائل الإعلام ممثلة في التليفزيون والصحافة، من جهة، والسوشيال ميديا، من جهة أخرى. 

 

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اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورشة حول "تحديات الصحف القومية"

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التنسيقية تعقد ورشة "عمل حول الصحافة فى ظل تحديات التحولات الرقمية"


يدير الحوار خلال الصالون، الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الإشكاليات سلسلة من الورش تطوير الإعلام التنافس التليفزيون السوشيال ميديا

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