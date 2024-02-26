الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. "التنسيقية" تُناقش تعديلات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة مساء اليوم، ورشة عمل علي منصة X، تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق ".  


وتناقش ورشة العمل، ⁠فلسفة وهدف تقديم التعديلات على قانون حماية المستهلك، وهل سيشعر المواطن بأثرة في الشارع، وكذلك ⁠مدى مساهمة تغليظ العقوبة في حل مشكلة تخزين السلع رغم أن هناك عقوبات مسبقًا، ولماذا لم يفعل قرار وزارة التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل حقيقي.

txt

اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورشة حول "تحديات الصحف القومية"

txt

مدبولى: مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة والحوار الوطنى لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى


كما تتطرق ورشة العمل إلى كيفية تفعيل الرقابة الشعبية كإحدى أهم أدوات ضبط السوق الرقابة الشعبية، وكذلك هل عملية تخزين السلع مرتبطة بجشع التجار أم هو فقط حذر وخوف من عدم استقرار سعر الصرف، ومدى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف وبالتالي ينعكس ذلك على التجار وصولًا للتخلص من عملية تخزين السلع، وانعكاسات انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بعد إعلان الدولة المصرية عن مشروع رأس الحكمة على أسعار السلع في الأسواق.

يدير ورشة العمل، النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلً من الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، والنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد فريد، عضوي مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام حفني، عضو التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منصة X حماية المستهلك فلسفة ورشة العمل

الأكثر قراءة

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كاتناول ثمرة واحدة من الأفوكادوا يوميا.. وهذا ما سيحدث في جسمك

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟