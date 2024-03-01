الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

جريدة الدستور

أفادت شركة مصر للطيران بأنه أثناء إقلاع رحلتها رقم MS835 من طراز «بوينج 737/800»، من مطار كيجالى برواندا متجهة إلى مطار القاهرة وعلى متنها 116 راكبًا اصطدمت بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على الممر، الأمر الذي أدى إلى قيام قائد الطائرة بإلغاء عملية الإقلاع والعودة إلى الموقع مرة أخرى، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب والطائرة.

وأضافت مصر للطيران في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم إنزال جميع الركاب من الطائرة، وقامت مصر للطيران بتسكينهم بالفنادق بمدينة كيجالي، لحين الانتهاء من فحص الطائرة، والتأكد من إزالة أي آثار ناتجة عن اصطدام الطيور بالطائرة.

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طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

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