الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

إسلام عيسي: مواجهة نواذيبو خير إعداد لمواجهتي الدوري

إسلام عيسي
إسلام عيسي

كشف إسلام عيسى جناح بيراميدز، آخر استعدادات فريقه لمواجهة نواذيبو الموريتاني بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بدوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتاني، في الثالثة عصر غدٍ السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريقين، قد ودعا رسميًا منافسات مرحلة المجموعات بدروي أبطال إفريقيا، عقب احتلالهما المركزين الثالث والرابع في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكليهما، خلف الثنائي الصاعد لربع نهائي الأميرة السمراء مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي برصيد 10 نقاط.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى تاريخيِا للفريق السماوي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، عقب أربع مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، كانت أبرز إنجازاته خلالها الوصول للمباراة النهائية من البطولة ذاته في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

لاعب بيراميدز يتحدث عن مواجهة نواذيبو الموريتاني 

قال “عيسي” على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" من الضروري تحقيق الفوز على نواذيبو الموريتاني في ختام مباريات الفريق بدور المجموعات بدوري الأبطال، من أجل نهاية جيدة وبانتصار، بعيدا عن حسابات التأهل".

وأضاف:" بيراميدز يلعب جميع مبارياته وبمختلف البطولات بهدف الفوز، وهو ما سيسعى إليه في مواجهة ضيفه الموريتاني".

وأكمل جناح السماوي:" فريق نواذيبو جيد للغاية ويمتلك لاعبين أقوياء بدنيا وفنيا ولكن بيراميدز يسعى للفوز مهما كانت الظروف، ومن الضروري".

وأشار إلى أن الفوز على بطل موريتانيا مهم للغاية، قبل العودة لمنافسات الدوري الممتاز، هناك مباراتي فاركو والداخلية هدفنا خلالهم تحقيق العلامة الكاملة، للتقدم أكثر في جدول الترتيب واعتلاء قمة الدوري قبل التوقف الدولي".

عيسى تحدث عن عودته بعد غياب طويل استمر قراية ٧ أشهر بسبب الإصابة، موضحا أن الجهاز الفني بقيادة كرونسلاف يورتشيتش يعاونه على العودة سريعا وبكل قوة للملاعب واستعادة مستواه الطبيعي ومع استمرار اللقاءات سيعود أكثر قوة.

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