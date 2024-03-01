اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحيي تذكار القديسة إفذوكيا

تحتفل الكنيسة البيزنطية بتذكار القديسة البارّة في الشهيدات إفذوكيا، التي أصلها من مدينة الشمس أي بعلبك في فينيقية اللبنانية. بعد حياة خليعة، رجعت إلى الله ووزعت غناها على المساكين ونالت العماد المقدس، ثم انقطعت إلى الله عائشةً في الصلاة وإماتة الجسد. استشهدت في عهد الإمبراطور ادريانوس

وألقت الكنيسة بهذه المناسبة، عظة احتفالية قالت خلالها:

" إنني كنت في غاية الإعجاب: على الرّغم من غباوتنا وعمينا هنا أدناه، فإن الرّب من خلال مقاربته الدقيقة لنا ينظر إلينا من دون انقطاع بعطفٍ وفرح. فأعظم مَسرَّة يمكننا إحداثها فيه، هي أن نكون حقًا مقتنعين بذلك، وبذكاءٍ، وأنْ نفرح بهذا الأمر معه وبه. فكما أننا سنكون إلى الأبد في غبطة الله، مسبِّحين وشاكريّن إيّاه، كذلك نحن دوما منذ الأزل في بصيرته: ففي تصميمه الأزلي، أحبّنا وعرفنا قبل بداية الأزمنة.

فبهذا الحبّ الذي لا بداية له قد خَلقنا، وبهذا الحبّ ذاته يحافظ علينا: لا يسمح أبدا أن نُجرَح إلى حدِّ فقدان غبطتنا. لذلك، في يوم الحساب، عندما نكون كلّنا قد رُفعنا إلى السماء، سوف نرى بوضوح في الله الأسرار المخفيّة عنّا الآن. وما من أحد يحاول حينها أن يقول: "يا ربّ، لو كان الأمر غير ذلك، لكان كاملاً". سنقول جميعًا بصوت واحد: "يا ربّ، فلْتَكُن مباركًا! هذا هو الحال، وكل شيء حسن. إننا نرى في الحقيقة أنّ كل شيء يتمّ حسب التّرتيب الذي أردتَه قبل بداية كل شيء".