الخميس 29 فبراير 2024
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خبير: مصر تتمتع بقدرٍ كبير من الشفافية الاقتصادية

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تتمتع بقدرٍ كبير من الشفافية الاقتصادية، حيث أعلنت الدولة عن صفقة رأس الحكمة بكل وضوح وشفافية شديدة للشعب المصري، وعرض تفاصيل الصفقة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

صفقة رأس الحكمة

وأكد وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن هذه الشفافية تعبر عما يحدث في الاقتصاد المصري من تطوير لتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأضاف في حديثه، أن الدولة تتسم بالجدية الشديدة عند التعامل مع الصفقات الاقتصادية الكبرى، حيث يتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بتلك الصفقات بمجرد إتمام توقيعات الشراكة مع الجهات المختلفة.

شراكة مصرية إماراتية 

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة شراكة مصرية إماراتية، موضحًا أن هذه ليست أول مرة تتعاقد فيها الدولة مع أحد المستثمرين مقابل حصة نقدية وأخرى عينية، حيث حدثت قبل ذلك عدة مرات، لكن كانت تحدث في إطار كومباوند محدود الحجم، لكن الآن أمامنا أكبر وأضخم مشروع استثماري في مصر.

وذكر سابقًا أن مشروع رأس الحكمة عبارة عن شراكة بين دولتين بنسب محددة ومقررات واضحة لكل دولة، حيث يتم تقديم منتج عقاري للجمهور خلال فترة زمنية محددة، وليست بيع أصول، كما يدعي البعض.

وليد جاب الله الخبير الاقتصادي اكسترا نيوز صفقة رأس الحكمة خبير اقتصادي

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