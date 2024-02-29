جمال رائف: مصر أكدت اليوم دعمها الكامل للحلول السياسية فى السودان

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهاني اليوم إلى مصر تحمل الكثير من الدلائل، وهذه هي زيارته الثانية إلى مصر منذ اشتعال الأزمة بالسودان، ما يؤكد حجم التعاون بين البلدين.

دعم استقلال السودان

وأكد جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه القمة اليوم تحمل الكثير من الرسائل المتعلقة بحجم التعاون بين البلدين، كما أن الرئيس السيسي أكد اليوم على أهمية استقرار السودان على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضاف، في حديثه، أن مصر أكدت اليوم دعمها الكامل لكل مسارات الحلول السياسية المتعلقة باستقرار دولة السودان.

زيارة البرهان لمصر

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وشهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية، بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار.