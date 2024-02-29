مغاورى: الدعم المطلق للسودان من ثوابت السياسة الخارجية المصرية

قال الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر مع وحدة واستقلال السودان، وضد المخططات الرامية لتقسيمه.

العلاقات المصرية السودانية



وأكد "مغاوري" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن موقف القاهرة ثابت ولم ولن يتغير تجاه الأزمة في السودان، حيث تقف مصر مع الجيوش الوطنية سواء الإقليمية أو الدولية وترفض فكرة المخططات التي تهدف إلى تقسيم المجتمعات.

وأضاف أن هناك مخططات تستهدف استقرار السودان وأمنه على كافة الأصعدة، ومصر أوضحت منذ بداية الأزمة أنها ستبذل قصارى جهودها من أجل استقرار السودان ومع الدولة الوطنية، كما أنها ترفض التدخلات الأجنبية التي تهدف إلى تغيير الهوية السودانية، مشددًا على أن الدعم المطلق لدولة السودان من ثوابت السياسة الخارجية المصرية.

زيارة البرهان لمصر

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وشدد الرئيس على حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقًا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين.

وأكد الرئيس استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني.