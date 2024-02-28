"مصر السيادى": مصر تهدف أن تكون من أولى الدول المصدرة للهيدروجين الأخضر

قال الأستاذ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي: لدينا أكثر من ٢٧ اتفاقية منذ مؤتمر كوب ٢٧، وهذه الاتفاقيات متعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة.

الطاقة النظيفة

وأكد الأستاذ أيمن سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر لديها خطة واضحة المعالم لزيادة الاستثمارات في هذه المشروعات من خلال دراسة الجداول المقدمة من المستثمرين وبعد الموافقة يتم تخصيص قطع الأراضي المتعلقة بهذه المشروعات.

الهيدروجين الأخضر

وتابع: "لدينا وفرة في الطاقة المتجددة، وهذا التوافر يساعد في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهذا الهيدروجين يساعد على الحفاظ على البيئة".

واستطرد: "مصر تهدف أن تكون من أولى الدول المصدرة للهيدروجين الأخضر في العالم".

كان قد شدد مدير الصندوق في تصريحات سابقة له، على خضوع الصندوق السيادى إلى عدة مستويات رقابية بداية من مجلس إدارة الصندوق ورئيس الجمعية العمومية ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، هناك رقابة مباشرة من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية على أساس تقرير ربع سنوى بالموقف المالى للصندوق وتقرير آخر سنوى يرفع إلى رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان