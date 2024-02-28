الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خبير اقتصادى: "صفقة رأس الحكمة أعادت الثقة فى الجنيه المصرى"

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الدكتور محمد شادى الخبير الاقتصادى، إن المشكلة الأساسية التى كانت تسيطر على السوق قلة المعروض من الدولار، مضيفًا: "مشروع وصفقة رأس الحكمة نتج عنها انخفاض كبير فى الدولار، وهذا الانخفاض أعاد ثقة المواطنين في الجنية المصري مرة أخرى".

صفقة رأس الحكمة 

وأكد شادي، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن التجار كانوا قد فقدوا الثقة فى تعافى الجنيه، ولكن صفقة رأس الحكمة أعادت الثقة فى الجنيه وأن يعود للتعافى بتوفير كمية ضخمة من الدولار، مشيرًا إلى أنه فور نزول الدولار بدأت تظهر انخفاضات ضخمة فى الأسواق ومنها سوق السيارات.

انخفاض سعر الدولار 

وأضاف في حديثه، أن التجار شعروا بالارتياح الشديد بعدما حدث انخفاض في سعر الدولار، معبرًا "نتحرك الآن فى الاتجاه الصحيح والمنتجون فى السوق والمستوردون كانوا قاعدين خايفين طول الوقت ومش من مصلحتهم رفع السعر، ولكن كل ما كان الدولار يغلى بيغلوا السعر، ولكن أول ما حصل فرقعة لبالونة الدولار التجار ارتاحوا واطمأنوا بتوفير الدولار".

محمد شادي الحياة اليوم الحياة انخفاض الدولار انخفاض الأسعار

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