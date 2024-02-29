خبير علاقات دولية: زيارة البرهان اليوم للقاهرة دليل للثقل السياسى للدولة المصرية

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الأوضاع المتفاقمة في السودان والكثير من الدول العربية الشقيقة تشكل خطورة كبيرة على القومية المصرية.

التعاون المصري السوداني

وأكد طارق البرديسي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية قامت بالكثير من الجهود من خلال استضافتها مؤتمر لدول الجوار، لمحاولة التوصل لحلول جذرية بالسودان لضمان استقرار السودان، وجهود القاهرة دائمًا تكون حريصة على استقرار السودان وضمان التوصل لحل سياسي يضمن عدم تفاقم السودان.

وأضاف، في حديثه، أن مصر حريصة على وحدة الوطن السوداني، وحريصة على استمرار المشاركة والتعاون بين البلدين، وهذا الحرص المصري واضح لدى جميع الشعب السوداني.

الثقل السياسي المصري

وأشار إلى أن زيارة البرهان اليوم تدل على مدى معرفته الثقل المصري السياسي الاستراتيجي، وهذه الزيارة تؤكد مدى العمق التاريخي للعلاقات المصرية السودانية.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.