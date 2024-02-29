الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الطن عريض الحبة بـ 28700 جنيه.. استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم

الارز
الارز

استقرت  أسعار الأرز للجملة في السوق المحلي، اليوم  الخميس، لدى التجار والمستهلك والتموين، وذلك عقب عدد من الانخفاضات الحادة خلال تعاملات الأسبوع وسط زيادة بالمعروض في الأسواق وإتاحة للسلع والمنتجات الغذائية.

أسعار الأرز اليوم  في الأسواق المحلية 

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أسعار الأرز اليوم الخميس 29 فبراير 2024 في الأسواق المحلية، فقد استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 18.300 جنيه للطن، وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 17.600 جنيه، ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 28.700 جنيه للطن وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، 27.700 جنيه للطن.

 

سعر الأرز التمويني

تقوم وزارة التموين بطرح سعر الأرز اليوم بمبلغ 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا في الأسواق، بالإضافة إلى طرحها عدد من الأنواع الأرز البلدي بسعر 30 جنيهًا، ضمن سلع مبادرة خفض السلع بجميع المنافذ والسلاسل التجارية.

تخفيض سعر الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية

كما خفضت المجمعات الاستهلاكية في مصر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار كيلو الأرز الأبيض المحلي إلى 35جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا، بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح الأرز على بطاقات التموين بأسعار 12.60 جنيهات للكيلو.

أسعار كيلو الأرز للمستهلك

استقرت أسعار وزن  كيلو الأرز للمستهلك 35 جنيهًا

وكانت وزارة التموين قد أجرت شراء نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال 2023، كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة، ويكون بنسبة كسر 10% من إنتاج المحصول الجديد 2024-2023 معبأ بعبوات أوزان 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

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