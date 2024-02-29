اعترافات المتهم بقتل شقيقه في النزهة

“رفض يديني فلوس وتحرش بزوجتي”، بهذه الكلمات أقر المتهم بقتل شقيقه أمام جهات التحقيق المختصة بالنزهة.

واعترف المتهم بأنه يعاني من أزمة مالية اقترض من خلالها مبالغ مالية من شقيقه المجني عليه أكثر من مرة ويوم الواقعة طلب منه مبلغا ماليا لكنه رفض وتشاجر معه وطلب منه البحث عن عمل أفضل فضلا عن إنه طلب منه سداد المبالغ القديمة، فنشبت بينهما مشاجرة بسيطة، وفور عودته فوجئ بأن زوجته تشكو له من قيام شقيقه بالتحرش بها وملامسة جسدها عن قصد، فنشبت بينهما المشاجرة من جديد لكنها انتهت بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فسقط قتيلا في الحال.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة النزهة تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب طعنًا بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب ثلاثيني مصاب بطعنات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شقيق المجني عليه وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.