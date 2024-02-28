قرار جديد من النيابة فى واقعة قتل عامل لشقيقه بالنزهة

طلبت النيابة النزهة تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة في واقعة قتل عامل لشقيقه طعنًا؛ إثر دفاعه عن زوجته من تحرش الضحية للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب طعنًا بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب ثلاثيني مصاب بطعنات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شقيق المجني عليه؛ بسبب قيام الضحية بالتحرش بزوجة المتهم، وحين محاولته التدخل للدفاع عنها، استل سلاحا أبيضا وطعنه حتى فارق الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.