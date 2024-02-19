النيابة تستعجل التحريات حول جثة طفل عُثر عليها مُلقاة بين المخلفات بأوسيم

تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة طفل داخل كيس بلاستيك ملقاة وسط قمامة بمحيط عقار.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيله.

المعاينة الأولية كشفت أن الجثة لطفل مجهول الهوية في حالة تعفن وعاري الجسد داخل كيس بلاستيك وسط مخلفات قديمة وقمامة.

البداية كانت بتلقي اللواء هشام ابو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بورود بلاغ بالعثورعلي جثة طفل.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل مجهول الهوية في حالة تعفن وعاري الجسد داخل كيس بلاستيك وسط مخلفات قديمة وقمامه.

ويجرى رجال مباحث الهرم تحريات مكثفه لكشف غموض الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.