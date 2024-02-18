تفاصيل العثور على جثة عامل خردة في ظروف غامضة بالشروق (صور)

حصلت «الدستور» على صور جثة شاب يدعى «حسن علاء»، عُثر على جثته في ظروف غامضة بجور دراجة نارية -تروسيكل- يمتلكها أثناء عمله في جمع القمامة بالشروق.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الشروق بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بكسور وسحجات ونزيف داخلي بطريق الشروق.

وتبين من التحريات الأمنية أن المتوفى عامل خردة يدعى حسن يبلغ من العمر 25 سنة مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تعرض لحادث غامض أثناء سيره بالطريق العام.

ويجري رجال المباحث بقسم شرطة الشروق تحرياتهم في الواقعة، للوقوف على أسبابها وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث، والاستماع إلى شهادة شهود العيان، وتتبع خط سير المجني عليه، للوصول إلى هوية المتهم.

المجني عليه