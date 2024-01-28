حبس متهم قتل شابًا بطعنات نافذة في الشروق

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الأحد، حبس متهم قتل شاب بطعنات نافذة، في الشروق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بدفن جثة المجني عليه عقب التشريح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي انبعات رائحة من داخل شقة سكنية وبانتقال قوات الأمن تبين العثور على جثة شاب داخل منزله مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلي أن المتهم مرتكب والواقعة وتبين أن القتل بدافع السرقة، حيث قام بسرقة 5 آلاف ريال سعودي وهاتفين ولاب توب ومتعلقات المجني عليه.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.