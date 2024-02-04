النيابة تطلب سرعة التحريات حول مصرع سيدة وطفليها بحلوان

طالبت نيابة حلوان بسرعة تحريات المباحث حول واقعة مصرع سيدة وطفلين فى حريق شقتهم لبيان سبب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق.

ولقيت ربة منزل وطفليها مصرعهم في حريق شب بشقة سكنية بمنطقة حلوان، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة وتمت السيطرة على الحريق بالكامل وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفور تلقى بلاغا بحدوث حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتبين وفاة سيدة وطفلين إثر حدوث اختناق داخل شقتهم وتمت السيطرة على الحريق.

أشارت المعاينة والتحريات الأولية إلى أن ماس كهربائى فى أحد الأجهزة الكهربائية، تسبب فى اندلاع النيران بالشقة، وأن النيران حاصرت المقيمين بالشقة، حتى وصل رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى المستشفى.