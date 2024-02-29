وزيرة البيئة تلتقى نظيرتها السويدية وتبحث تعزيز التعاون

على هامش أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة البيئة بالعاصمة الكينية نيروبى:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رومينا بورمختاري، وزيرة المناخ والبيئة بدولة السويد، حيث بحث اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين، ونتائج مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP 28، والتباحث حول تطورات صياغة أول معاهدة على الإطلاق لاحتواء التلوث الناجم عن المنتجات البلاستيكية، وإبرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة البيئة، المنعقدة حاليًا بالعاصمة الكينية نيروبي.

د. ياسمين فؤاد: اللقاء بحث نتائج قمة المناخ COP 28، وتطور مفاوضات الصك الدولي الملزم قانونًا بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اللقاء تطرق لنتائج مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ، وأهمية توجيه التمويلات المتاحة لكل من صندوق المناخ الاخضر ومرفق البيئة العالمى وغيرها للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، مشددة على أهمية تطبيق مبدأ الشفافية في إتاحة التمويل، وهو ما ينطبق أيضًا على صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره في مؤتمر المناخ بمصر cop 27، وتم البدء فى تفعيله أثناء قمة المناخ بدبى cop 28.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم خلال الاجتماع الإشارة الى أهمية التوجه نحو الاستثمارات الخضراء وما يتبعها من حوافز للمواءمة مع متطلبات القطاع الخاص وحثهم لمشاركة الحكومات في الانتقال الأخضر فى كل المجالات.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى بحث اللقاء تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية والمزمع تبنيه بنهاية عام 2024، مؤكدة على أهمية توضيح بعض البنود والمصطلحات الواردة بالاتفاقية لوضوح الرؤية والاتفاقية بشأنها، مع ضرورة تحديد سبل التنفيذ ونقل التكنولوجيا وإتاحة التمويل.

وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع أنيكو رايسز، وزيرة الدولة لشئون البيئة والاقتصاد الدائري بالمجر، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين ومناقشة سبل تبادل الممارسات الوطنية لإدارة المخلفات، وأوجه التعاون مع الجمعية المجرية لمقدمي الخدمات البيئية والمنتجين مع عدد من الشركاء في مصر، بحضور الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.