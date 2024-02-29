الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شعبة الأجهزة الكهربائية: انخفاض أسعار السلع خلال 45 يوما

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

توقع أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك انخفاضًا في أسعار السلع الكهربائية خلال ٤٥ يومًا بسبب الإفراج عن السلع المستوردة في الجمارك.

وأضاف “هلال”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “etc”، أن ارتفاع الأسعار متعلق بأرتفاع أسعار الإنتاج عالميا وارتفاع أسعار الشحن البحري والتأمين الدولية  وتأخر الإفراج والذي يتسبب بفرض غرامات تصل إلى ١٥٠ دولارًا  يوميًا  على الحاويات، فضلًا عن أزمة الدولار وهذا يسبب ارتفاع سعر التكلفة على المنتج.

وأشار هلال إلى أن أرتفاع الأسعار تسبب في حالة ركود وخسارة للتجار وإفلاس بعضهم، مؤكدًا أنه ليس هناك “أوفر برايس ”على الأجهزة الكهربائية ويستطيع المواطن الشراء من المتاجر الكبرى والتوكيلات مايحتاجه فقط.

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