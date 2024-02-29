الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وسط مخاوف بشأن عمره وصحته.. بايدن يعلّق على نتائج فحصه الطبى

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن باختصار للصحفيين بعد عودته إلى البيت الأبيض من مستشفى عسكري بضواحي ماريلاند، حيث خضع لفحص طبي سنوي، كاشفا عن نتائج التحاليل التي أجراها.

وغادر بايدن البيت الأبيض، في وقت مبكر أمس الأربعاء، لإجراء الفحص وعاد لاحقا بعد بضع ساعات.

وقال للصحفيين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض، إن النتائج ليست مختلفة عن تلك الخاصة بفحوص العام الماضي.

وكان الأطباء أعلنوا أن بايدن بصحة جيدة و"لائق لأداء مهام منصبه"، بعد الفحص الطبي الذي أجراه العام الماضي.

وتضمن الفحص إزالة ورم جلدي من صدره وأعلن الأطباء خلوه من أي أعراض ناجمة عن إصابة طويلة بفيروس كوفيد-19 والوعكة التي لحقت به بسبب الفيروس في 2022.

وستكون النتائج محط اهتمام كبير إذ يسعى بايدن البالغ من العمر 81 عاما للفوز بفترة جديدة في انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وذكر البيت الأبيض أنه سينشر ملخصا مكتوبا عن الفحص الطبي السنوي الروتيني الذي سيجريه الرئيس الديمقراطي في وقت لاحق.

ويأتي الفحص الدوري هذا العام في الوقت الذي يستعد فيه بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب (77 عاما) لمواجهة جديدة محتملة في الانتخابات الرئاسية.

وتبادل المرشحان الاتهام بالتدهور العقلي، وقالت نيكي هيلي (52 عاما)، وهي آخر منافسة لترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، إن الرجلين في سن متقدمة أكثر من اللازم بالنسبة لمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ويجب أن يخضعا لاختبارات لقياس مستوى الإدراك.

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