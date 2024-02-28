الأربعاء 28 فبراير 2024
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الصحة

ما هى إنفلونزا المعدة وأبرز أعراض إصابة الجسم بها؟

انفلونزا المعدة
انفلونزا المعدة

إنفلونزا المعدة، أحد فيروسات المعدة الأكثر شيوعًا، فوفقًا لموقع "هيلث" الطبي، فإن فيروس الإنفلونزا لا يسبب إنفلونزا المعدة، على الرغم من اسمه، ومع ذلك، يمكن أن تكون إنفلونزا المعدة سيئة أو أسوأ من الإنفلونزا، لأنها يمكن أن تسبب الإسهال والغثيان وتشنجات المعدة والقيء.

ما هي إنفلونزا المعدة؟

إنفلونزا المعدة، أو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، هي نوع من العدوى المعوية التي تظهر في الغالب مع أعراض الجهاز الهضمي، فقد يكون سببها عددًا من الفيروسات ولكن ليس فيروسات الإنفلونزا كما يوحي مصطلح "إنفلونزا المعدة".

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي هو أيضًا مرض محدد ذاتيًا وبعبارة أخرى، من المحتمل أن تتعافى بنفسك دون علاج.

ومع فيروس المعدة، ينشغل جهازك المناعي بمحاولة مساعدتك على الشعور بأنك طبيعي. قد يتم حل هذه الأنواع من الأمراض تلقائيًا.

ما هي أبرز أعراض إنفلونزا المعدة؟

قد يعاني الأشخاص من العلامات التالية لإنفلونزا المعدة خلال 4 إلى 48 ساعة من التعرض للفيروس:

تشنجات أو ألم في البطن

الحمى - وهي ليست دائمًا من الأعراض

الغثيان أو القيء

الإسهال المائي

تجفيف

ويعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا إذا كنت تعاني من التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، لأن عند الإصابة بإنفلونزا المعدة يحدث الجفاف إذا فقدت الكثير من السوائل بسبب الإسهال والحمى والقيء، قد يكون من الصعب شرب كمية كافية من السوائل أثناء إصابتك بإنفلونزا المعدة، ما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

أعراض الجفاف 

العطش الشديد

جفاف الفم والجلد

التعرق والتبول بشكل أقل من المعتاد

البول ذو اللون الداكن

تعب

الشعور بالدوار

ويعاني بعض الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة من أعراض جفاف خفيفة، ما قد يؤدي إلى إطالة أمد المرض وفي أحيان أخرى، يمكن أن يكون الجفاف مهددًا للحياة.

أنفلونزا المعدة انفلونزا المعدة وابرز الاعراض التي تظهر على الجسم عند الإصابة بها ما هي انفلونزا المعدة التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي

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