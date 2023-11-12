الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد شائعات إنفلونزا الطيور.. خطوات لحماية نفسك من الفيروسات

فيروس
فيروس

يتصدر فيروس أنفلونزا الطيور محركات البحث الأولى على جوجل، ويبحث العديد من المواطنين عن كيفية حماية أنفسهم من الفيروسات، وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد أعلنت عن عدد من الخطوات التى يمكن من خلالها حماية نفسك من الفيروسات.

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خطوات حمايتك من الفيروسات

- اغسل يديك  جيدا  بالماء والصابون عدة مرات على مدار اليوم، فأنت بهذه الطريقة تتخلص من تراكم الجراثيم والبكتيريا المضرة.
- يجب  تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم  بأيدي غير مغسولة جيدا، لأن هذا الأمر يساعد في انتشار الفيروس.
- تجنب الاتصال المباشر مع المحيطين بك في العمل، وأيضا تجنب العناق والتقبيل.
-ارتداء الكمامة من الحيل الهامة لحماية جهازك التنفسي من العدوي.
-تنظيف وتطهير أسطح المكتب وزر المصاعد وأجهزة الكمبيوتر، لأنها من الممكن أن تكون حاملة للفيروس.

حقيقة انتشار انفلونزا الطيور 
وكان المركز الإعلامى قال إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية، مُشددةً على أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بإنفلونزا الطيور بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

كما تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي حالات إصابة بأي سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور بأي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على قيام لجان التقصي النشط والتحصين التابعة للوزارة بتكثيف حملاتها بكافة محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي لرصد أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور، وسحب عينات منها لتحليلها بمعهد بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية لصحة الحيوان "WOAH"، بإدراج مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

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