حماس تُبدى مرونة كبيرة خلال المفاوضات.. وهنية يؤكد: "مستعدون لمواصلة القتال"

أكد إسماعيل هنية رئيس حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن الحركة أبدت مرونة في المفاوضات، لكنها ما زالت مستعدة لمواصلة القتال، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال "هنية" في تصريحات له: "أي مرونة نبديها في المفاوضات حرصًا على دماء شعبنا ووضع حد لآلامه الكبيرة وتضحياته الجسيمة، توازيها الاستعداد للدفاع عن شعبنا".

وتابع: "نؤكد للصهاينة والأمريكيين، أن ما فشلوا في فرضه على أرض المعركة لن يأخذوه عبر المكائد السياسية".

ودعا "هنية" الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية إلى التوجه إلى المسجد الأقصى في أول أيام شهر رمضان.

الفجوة لا تزال واسعة

وقال باسم نعيم المسئول في حماس، إن الفجوة لا تزال واسعة، ويتفاوض الجانبان حول مسودة إطار عمل من شأنه أن يشهد وقفًا للقتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

واتهمت قطر إسرائيل بتسهيل التجويع المتعمد للشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل، قائلة إنه مؤلم أن يظل تسليم المساعدات يمثل مشكلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري إن هناك مليونين ونصف مليون شخص يعيشون في غياب تام للخدمات الصحية والطوارئ وينبغي تقديم المساعدات بحرية دون قيود.