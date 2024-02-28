المشدد 7 سنوات والغرامة لـ3 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة بمركز الإبراهيمية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الأولى، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة وبراءة متهم آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي،وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

بداية أحداث القضية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: “هيثم ن ”، عامل، وشقيقه من الأم “سعيد م ”، عامل، و"عمرو ا"، عامل، و"محمود أ "، عامل، مقيمين بمركز الإبراهيمية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بمركز الإبراهيمية.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين ألفوا عصابة يتزعمها المتهم الأول ويعاونه المتهمون الثانى والثالث والرابع وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة، وأنهم قد تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم 6 طرب و30 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 590 جراما، و20 لفافة و40 كيس لنبات البانجو المخدر وزنت 2750 جراما بقصد الاتجار فيها، وأسلحة نارية "فردين خرطوش" وطلقات لذات العيار ومسدس صوت وأسلحة بيضاء "كتر وسكين" بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.