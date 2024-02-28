الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقتل شاب بـ"شومة" فى الدقهلية لـ28 مارس

محكمة
محكمة

قررت الدائرة 11 جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متهم بقتل شاب بضربه بشومة على رأسه في قرية كفر أبوالعينين بميت غمر بالدقهلية، لجلسة 28 مارس المقبل؛ لسماع مرافعة دفاع المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمد رفعت المساح، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار رفعت محمد السعيد اللواء، والمستشار حسام محمود السيد حشيش، والمستشار أحمد عبدالحي عبدالحميد قورة.

 

تفاصيل الواقعة

 

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قرر إحالة المتهم "وليد.ف.غ"، محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، في القضية رقم 19586 لسنة 2023 جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 2720 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة، لأنه فى يوم 25/9/2023 بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية، قتل المجني عليه "محمد وجيه حسن عبدالسميع"، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن كال له عدة ضربات بشومة استقرت بالرأس قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "شومة" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

الدائرة الحادية عشر جنايات المنصورة تأجيل محاكمة المتهم قتل شاب محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع فى قتل جاره بحدائق القبة لـ10 مارس

مسرح جريمة قتل الخواجة حسني جواهرجي بولاق (صور)

بسبب ركنة السيارة.. استمرار حبس المتهم بالشروع فى قتل شخص بالجيزة

إحالة أوراق عامل قتل طفلة فى الإسكندرية إلى فضيلة المفتى

إحالة عامل للمفتى قتل طفلة بالتعدى عليها بالضرب فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

الرئيس السيسى عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة: محدش يدفع 35 مليار دولار فى شهرين

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية