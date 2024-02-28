نقابة الأطباء بالمنوفية تنعنى طبيب وزوجته توفيا في حادث انقلاب سيارة

لقي طبيب وزوجته مصرعهما في حادث انقلاب سيارة على طريق محافظة البحيره، وتم نقل الجثمانين إلى المستشفى لمعاينة الطب الشرعي واستخراج التصاريح اللازمة.

ونعت نقابة الأطباء بالمنوفية ضحايا الحادث المروع، وهما الدكتور كمال عميرة استشاري النساء والتوليد بمستشفى شبين الكوم التعليمي، وزوجته، فيما سادت حالة من الحزن بين الأوساط الطبية بالمنوفية نظرًا لما يتمتع به الراحل وزوجته من سمعة طيبة وسيرة حسنة.



وجاء بيان نقابة الأطباء بالمنوفية: "البقاء لله تنعي نقابة أطباء المنوفية ومجلسها ا.د.كمال عميرة إستشارى النساء والتوليد مستشفى شبين الكوم التعليمي ووالد الدكتورأحمد كمال عميرة مدرس بكلية الطب والذي توفي مع زوجته فى حادث آليم، داعين الله ان يتقبل منهما عملهما ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والثبات".



وسادت حالة من الحزن بين أهالي شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد ورود نبأ وفاة الدكتور كمال عميرة استشاري النساء والتوليد بمستشفى شبين الكوم التعليمي مع زوجته في الحادث الآليم داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وكان قد تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل رقم 1735 م.ع.ه، بترعة الخندق الغربى بالطريق الزراعي السريع القاهرة - الإسكندرية أمام قرية الأربعين، وذلك في إتجاه الإسكندرية.

وعلى الفور تم انتشال السيارة من المجري المائي وإزالة آثار الحادث، وكان قد أسفر الحادث عن وفاة زوجين، وتم إيداعهما ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة العامة.