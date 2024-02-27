لماذا اصبحت ازمة المهاجرين من أكثر القضايا الساخنة في الانتخابات الامريكية 2024 ؟

سلطت شبكة سي ان بي سي الامريكية، الضوء على الانتخابات الامريكية المقرر اجراؤها في نوفمبر المقبل، وملف ازمة المهاجرين، مشيرة الى ان ازمة المهاجرين تلوح في الافق ويتسابق عليها المرشحان الرئاسان الرئيس الامريكي جوبايدن والرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.

وافادت الشبكة الامريكية أن كل من الرئيس جو بايدن ودونالد ترامب قد يزورا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يوم الخميس المقبل في صراع كبير بين الجداول الزمنية حيث يتنافسان لكسب الناخبين بشأن الهجرة – وهي إحدى القضايا الأكثر سخونة في انتخابات عام 2024.



نزع فتيل تهديد كبير لحملة اعادة انتخاب بايدن



ومع عبور أعداد قياسية من المهاجرين إلى الولايات المتحدة، سعى بايدن إلى نزع فتيل تهديد كبير لحملة إعادة انتخابه من خلال إلقاء اللوم على الكونجرس لفشله في دعم إصلاحاته.

بالنسبة لترامب، كان الموقف الصارم المناهض للهجرة محوريًا في هويته السياسية لسنوات، وقد تعهد مرارًا وتكرارًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المعابر من المكسيك بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يزور المتنافسان أجزاء مختلفة من الحدود في تكساس يوم الخميس، مما يهيئ لحظة تقسيم الشاشة قبل أقل من ثمانية أشهر من توجه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التعليق بعد أن ادعى مسؤولو ترامب، دون دليل، أن بايدن خطط على عجل لرحلته بعد الإعلان عن زيارة ترامب.

وقال جان بيير: "ليس لدي رد فعل على الرئيس السابق، ولن أتحدث عن جدول أعماله"، مضيفًا أن بايدن سيجتمع مع عملاء حرس الحدود وسلطات إنفاذ القانون والزعماء المحليين في براونزفيل بولاية تكساس.

وأضافت: "سيكرر دعواته إلى الجمهوريين في الكونجرس بالتوقف عن ممارسة السياسة وتوفير التمويل اللازم لمزيد من عملاء حرس الحدود الأمريكيين، والمزيد من ضباط اللجوء، وتكنولوجيا الكشف عن الفنتانيل والمزيد".

وبحسب التقرير فقد أطلق ترامب، الذي سيتوجه إلى إيجل باس، على بعد حوالي 300 ميل (480 كيلومترًا) إلى الغرب من براونزفيل، موجة جديدة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الهجرة.

وقال ترامب: “العصابات الشريرة وأفراد العصابات يتدفقون على بلادنا من أمريكا الجنوبية، ومن جميع أنحاء العالم، أودعوا في الولايات المتحدة الأمريكية بعشرات الآلاف”، "لن يتمكن بايدن من التعامل مع الأمر أبدًا."

وقال متحدث باسم ترامب إن "ملاحقة بايدن لنا إلى الحدود في نفس اليوم تظهر مدى حجم المشكلة بالنسبة له".

ويلقي الجمهوريون باللوم على سياسات بايدن الداعمة لحق اللجوء في تدفق المهاجرين، بينما يقول البيت الأبيض إن حزب ترامب يتعمد تخريب محاولة بين الحزبين لإيجاد حل.

وقال جان بيير للصحفيين على متن سلاح الجو إن مشروع القانون الأخير، الذي تعثر في مجلس الشيوخ بعد أن تعهدت القيادة الجمهورية في مجلس النواب بنسفه، سيكون "أصعب وأعدل مجموعة من الإصلاحات لتأمين الحدود منذ عقود".

كما أظهر استطلاع جديد للرأي أن القلق العام بشأن الهجرة غير الشرعية في عهد بايدن أعلى مما كان عليه في ظل الإدارتين الأخيرتين.

وقالت إن غالبية الأمريكيين يؤيدون الآن بناء جدار حدودي - وهي سياسة رئيسية لترامب - للمرة الأولى منذ أن بدأ مونماوث في طرح السؤال في عام 2015.

وقال باتريك موراي، مدير معهد استطلاعات الرأي المستقل بجامعة مونماوث: "لقد احتلت الهجرة غير الشرعية مركز الصدارة كقضية حاسمة في عام الانتخابات الرئاسية هذا".

"وجدت استطلاعات أخرى في مونماوث أن هذا هو أضعف مجال سياسي لبايدن، بما في ذلك بين زملائه الديمقراطيين".