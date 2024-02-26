الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خالد داوود لـ"القاهرة الإخبارية": ربما تحدث مفاجآت تمنع ترامب من الترشح فى الانتخابات الأمريكية

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

قال خالد داوود، مدير تحرير الأهرام ويكلي، إن طريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الفوز بترشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، هو الأقرب من كونه أمر مسلم به لكل المراقبين لانتخابات الخاصة بالحزب الجمهوري.

الانتخابات الأمريكية المقبلة 

وأكد مدير تحرير الأهرام ويكلي، خلال لقائه عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن دونالد ترامب يدرك حجم المفاجآت التي من الممكن أن تنتظره بسبب محاكماته السابقة، حيث بسبب هذه المحاكمات ربما تحدث مفاجآت تمنع ترامب من الترشح.

ترامب يقترب من تحقيق الحلم 

وأضاف في حديثه، أن ترامب يقترب من تحقيق هدفه في هذه الانتخابات الأمريكية لعام ٢٠٢٤.

وأشار إلى، أن الانتخابات الأمريكية المقبلة ستكون في غاية الصعوبة، وذلك لأن التنافس بين المرشحين تزداد لهيبها يومًا تلو الآخر.

خالد داوود مدير تحرير مدير تحرير الأهرام ويكلي القاهرة الإخبارية ترامب الانتخابات الأمريكية المقبلة

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