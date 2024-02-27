الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وسط ارتفاع خسائر الاحتلال.. مقتل قائد سرية إسرائيلى فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن قائد سرية برتبة رائد في لواء جفعاتي ضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قُتل اليوم، على يد المقاومة في معارك قطاع غزة.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الضابط القتيل يدعى يفتاح شاحار، وهو القتيل الرابع من المجلس الإقليمي الاستيطاني الأوسط الذي يسقط منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وبمقتل شاحار، يفقد لواء جفعاتي خلال 3 أيام، ثاني قادة سراياه، بعد مقتل الرائد إيال شومينوف، في معركة شمال قطاع غزة، بحسب موقع لبنان 24.

ولفتت إلى أنه كان سابقًا ضابطًا قتاليًا، في وحدة شيلداغ "نخبة سلاح الجو"، وقائد فرقة وقائد سرية تدريب.

وأشارت القناة السابعة، إلى أن مدرسة دينية، يرأسها الحاخام، يؤئيل مانوفيتش، أعلنت عن إصابة 7 من طلابها الذين يخدمون في جيش الاحتلال، خلال معارك غزة وقالت إن حالة اثنين منهم خطيرة.

الفصائل الفلسطينية تقصف عدة محاور

وسبق أن أعلنت سرايا القدس، مساء اليوم عن قصف مدينة عسقلان ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا.

وأفادت مصادر عبرية بإصابة مركبة بصاروخ أطلقته سرايا القدس في عسقلان المحتلة، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شخص في عسقلان جراء سقوط صواريخ من غزة تسببت في اندلاع حريق.

الفصائل الفلسطينية لواء جفعاتي جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال المقاومة قطاع غزة

مواد متعلقة

الاحتلال يعترف: القتال فى غزة صعب ومعقد

المحافظات على خط التنمية.. «الدستور» ترصد مشروعات 2024 لتحسين الحياة فى الجمهورية الجديدة

آخرهم عميحاي أوستر.. قائمة بأسماء قتلى جيش الاحتلال جراء الاشتباكات في غزة

الاحتلال: مقتل لواء فى اشتباكات بشمال غزة.. وارتفاع حصيلة القتلى لـ507 إسرائيليين

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

“القاهرة الإخبارية”: جنود لواء جولانى غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم

الأكثر قراءة

عاجل| إبراهيم حسن: «هناكل النجيلة» لاستعادة عرش منتخب مصر.. ونسعى لبناء «جيل جديد» للفراعنة (حوار)

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. خريطة مدينة رأس الحكمة الجديدة بعد قرار الرئيس السيسى بإنشائها

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

"شاهد خالته في الحرام".. الحكم بإعدام أب قتل طفله في الإسكندرية

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة