وسط ارتفاع خسائر الاحتلال.. مقتل قائد سرية إسرائيلى فى غزة

قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن قائد سرية برتبة رائد في لواء جفعاتي ضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قُتل اليوم، على يد المقاومة في معارك قطاع غزة.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الضابط القتيل يدعى يفتاح شاحار، وهو القتيل الرابع من المجلس الإقليمي الاستيطاني الأوسط الذي يسقط منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وبمقتل شاحار، يفقد لواء جفعاتي خلال 3 أيام، ثاني قادة سراياه، بعد مقتل الرائد إيال شومينوف، في معركة شمال قطاع غزة، بحسب موقع لبنان 24.

ولفتت إلى أنه كان سابقًا ضابطًا قتاليًا، في وحدة شيلداغ "نخبة سلاح الجو"، وقائد فرقة وقائد سرية تدريب.

وأشارت القناة السابعة، إلى أن مدرسة دينية، يرأسها الحاخام، يؤئيل مانوفيتش، أعلنت عن إصابة 7 من طلابها الذين يخدمون في جيش الاحتلال، خلال معارك غزة وقالت إن حالة اثنين منهم خطيرة.

الفصائل الفلسطينية تقصف عدة محاور

وسبق أن أعلنت سرايا القدس، مساء اليوم عن قصف مدينة عسقلان ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا.

وأفادت مصادر عبرية بإصابة مركبة بصاروخ أطلقته سرايا القدس في عسقلان المحتلة، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شخص في عسقلان جراء سقوط صواريخ من غزة تسببت في اندلاع حريق.