الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

من أمام «حقوق الإنسان».. سامح شكرى يحذر من أى عمل عسكرى فى رفح

سامح شكري
سامح شكري

شدد وزير الخارجية سامح شكرى  على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منددًا بالانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي في القطاع.

وأكد شكري في كلمته أمام الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حرص مصر على دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحقيق أهدافه النبيلة، رافضاً تعليق عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية واعتبره انتهاكاً كبيراً لحقوق الإنسان، مستنكرًا مواقف دول في المجلس اتخذت موقفاً مخالفاً في دول أخرى.

 وشدد على مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع والعمل على زيادتها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتابع: "نسعى لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ونحذر من أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية".

وقال وزير الخارجية إننا نعمل على استعادة روح التوافق بطريقة حضارية وحماية حقوق الانسان بمفهومها الشامل تنفيذا لاستراتيجة حقوق الانسان واحترام حقوقه.

حقوق الانسان غزة المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

شكرى: مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة بغزة على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية

مصدر مطلع: مصر تهدف لإغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلى

مصدر مطلع: مصر تتخذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث بدير البلح

مصدر مطلع: تعاون مصرى فلسطينى فى تقديم المواد الغذائية والإغاثية لسكان غزة

مصدر مصرى مطلع: انتهاء مصر من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل غزة

تفاصيل استعداد "الزراعة" لتوفير اللحوم قبل رمضان

مستشفى العودة بغزة: المستشفى مهدد بالتوقف التام والخروج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

المقرر الأممى المعنى بالحق فى الغذاء: إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين فى غزة عمدًا

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

الاستثمارات الأجنبية وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.. مصلحة المواطن كلمة السر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة