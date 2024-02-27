من أمام «حقوق الإنسان».. سامح شكرى يحذر من أى عمل عسكرى فى رفح

شدد وزير الخارجية سامح شكرى على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منددًا بالانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي في القطاع.

وأكد شكري في كلمته أمام الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حرص مصر على دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحقيق أهدافه النبيلة، رافضاً تعليق عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية واعتبره انتهاكاً كبيراً لحقوق الإنسان، مستنكرًا مواقف دول في المجلس اتخذت موقفاً مخالفاً في دول أخرى.

وشدد على مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع والعمل على زيادتها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتابع: "نسعى لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ونحذر من أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية".

وقال وزير الخارجية إننا نعمل على استعادة روح التوافق بطريقة حضارية وحماية حقوق الانسان بمفهومها الشامل تنفيذا لاستراتيجة حقوق الانسان واحترام حقوقه.