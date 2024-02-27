الاستثمارات الأجنبية وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.. مصلحة المواطن كلمة السر

كشف الخبراء وممثلو مجتمع الأعمال عن الآثار الايجابية والعائد الاقتصادي على المواطنين من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأشار الخبراء إلى أن أهم العوائد على المواطن تتمثل في توفير فرص العمل المباشرة من خلال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها.

وأكدوا أن توفير العائد الدولاري من شأنه العمل على حل الأزمة الاقتصادية المتسببة في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وبالتالي سيتم توفير الدولار للأفراج عن السلع الغذائية والأدوية في الجمارك مما يتيح توفيرها في الأسواق ويعمل علي خفض أسعارها.

استثمارات مباشرة

من جانبه، قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن الحكومات في العديد من البلدان تتطلع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كوسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن مصر واحدة من الدول المهتمة بجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على المواطنين، هو فرص العمل الجديدة، وإنشاء مشاريع كبيرة تتطلب عمالة محلية لتنفيذها وتشغيلها، وهو ما يسهم في تخفيف معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، وعلاوة على ذلك، تسهم الاستثمارات الأجنبية في تحسين بنية البنية التحتية في البلاد عندما تستثمر الشركات الأجنبية في مشاريع كبرى، يتم تطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وخلق بيئة ملائمة للاستثمارات الجديدة.

التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

وقال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات الأجنبية تساعد على تحسين مستوى التكنولوجيا، وهو ما يمكن المواطن من تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم الوظيفية.

وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تساهم في تحسين الدخل الوطني من خلال زيادة الصادرات والإنتاج، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية التي يمكن استخدامها في تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات أساسية أفضل للمواطنين.